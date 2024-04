Socorro Neri diz que não há movimento que embase apoio do PP a Bocalom

A deputada federal Socorro Neri (PP), que também é presidente da executiva municipal do Progressistas, cumpriu agenda ao lado do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL), na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Parque dos Sabiás, na capital acreana.

Socorro Neri, que compôs o bloco que convidou Bocalom a se retirar do PP no fim de 2023, chegou ao local do encontro sendo recebida com um abraço do prefeito (veja o vídeo abaixo). Os políticos discutiram sobre a implantação de novos brinquedos e pontos de adequação que serão feitos na Praça Santa Cruz, na rua Mangabara, com recursos de emenda parlamentar de Socorro Neri.

Em entrevista ao ac24horas, Socorro disse que o encontro com Bocalom é puramente institucional, não tendo qualquer relação com apoio eleitoral. “Eu já fiz visita ao prefeito, na Prefeitura, em dezembro, já recebi o prefeito no meu gabinete em Brasilia. Temos boa relação institucional”, afirmou.

Durante evento ontem (9) com ministros do Governo Federal, Bocalom e Socorro Neri já haviam se encontrado. Na oportunidade, Socorro disse em entrevista que não fará oposição caso a executiva do partido opte por compor a chapa de Tião Bocalom nas eleições de outubro. Nesta manhã, a deputada revelou que a declaração feita ao ac24horas caiu bem para os demais membros do partido. “Muita gente gostou desse posicionamento de que a executiva é soberana nas deliberações. Mas enquanto não houver nova deliberação, o partido segue na discussão em torno do nome do Alysson [Bestene], mas hoje essa demanda [por uma nova discussão] não existe”, completou a deputada.