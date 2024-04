Na Aleac, deputados se unem para garantir inclusão da região do Juruá na Rota Rondon

Durante a sessão na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (10) os deputados estaduais levantaram alguns questionamentos sobre o projeto Rota Rondon, apresentado pela Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet. O deputado Afonso Fernandes (PL) por exemplo, expressou descontentamento afirmando que o projeto “esqueceu da região do Juruá”, uma área vital para o desenvolvimento do Estado.

O projeto Rota Rondon, segundo os parlamentares, tem o objetivo estratégico de transformar o Acre em um corredor de importação e exportação dentro do Brasil, mas foi criticado por não abranger devidamente o Juruá. A deputada Antonia Sales (MDB) enfatizou que a região do Juruá não pode ser deixada de lado e instou as autoridades acreanas a garantir que essa rota beneficie também seus municípios.

A emedebista ressaltou a importância de estender a Rota até Pucallpa, no Peru, via Juruá, destacando a necessidade de apenas cerca de 200 km de estrada para concretizar essa ligação, 100 km de cada lado da fronteira. “Precisamos que essa estrada saia do papel para que a gente não fique isolados”, declarou Sales.

Na oportunidade, o presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), revelou que havia abordado o assunto com a Ministra Tebet, que se comprometeu a considerar a inclusão da região do Juruá na Rota Rondon. “Conversamos com a Ministra Tebet sobre o assunto e ela se comprometeu a estudar uma possibilidade para que a região do Juruá entre na Rota Rondon”, afirmou Gonzaga.

Além disso, Gonzaga mencionou esforços anteriores para impulsionar o desenvolvimento regional, citando um compromisso na Embaixada da Índia para estudar a extensão de uma ferrovia do Mato Grosso até o porto de Chancay, no Peru, visando o transporte de grãos. Essas iniciativas refletem a busca por soluções que não apenas conectem o Acre ao restante do país, mas também fortaleçam seus laços comerciais internacionais.

A inclusão da região do Juruá na Rota Rondon agora aguarda um estudo mais aprofundado da viabilidade técnica e econômica por parte do governo federal, em resposta às demandas dos parlamentares acreanos.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale