Homem mais alto do mundo enfrenta perrengue para dirigir carro na Turquia

Homem mais alto do mundo guia carro com teto solar aberto Imagem: Reprodução

Homem mais alto do mundo guia carro com teto solar aberto Imagem: Reprodução

Com 2,51 metros de altura, o fazendeiro turco Sultan Kosen é desde 2009 o homem mais alto do mundo de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Porém, apesar de ser reconhecido pelo físico, um dos lados ruins de sua estatura é o fato de não conseguir um carro para o seu tamanho.

Entretanto, ele encontrou uma solução inventiva para driblar o problema da altura excessiva na hora de dirigir.

O que aconteceu

Em uma publicação nas redes sociais recentemente, Kosen exibe que basta para ele encontrar um carro com teto solar que se abra totalmente. Desta maneira, ele pode se esticar para fora da cabine com sua cabeça.

Porém, por residir em região de inverno rigoroso, dirigir com a cabeça para fora, mesmo utilizando óculos escuros, é mais complicado no inverno.

Kosen, entretanto, mostra por suas redes que faz apenas uma atualização em seu “set” para sair de casa: um guarda-chuva para sua cabeça para se proteger da chuva e da neve.

No verão, ele se exibiu guiando um BMW antigo, já no inverno selecionou um Peugeot 308.

No entanto, para muitos, ainda é difícil de acreditar que Kosan dirija assim no dia a dia, já que suas postagens são feitas em baixa velocidade e em uma propriedade privada.

Fonte: UOL