Web rejeita Rodrigo Faro de Silvio Santos e não perdoa: ‘Filme de terror do ano’

Rodrigo Faro virou piada na internet após a divulgação do primeiro trailer de Silvio, cinebiografia de Silvio Santos. O ator, que assume o papel do apresentador na obra, não agradou com sua caracterização como dono do SBT. Internautas o compararam a outras personalidades e afirmaram até que parecia se tratar de um filme de terror.

Faro quebrou um hiato de 15 anos sem atuar para assumir o papel nos cinemas. A equipe de maquiagem e figurino afirmou que, para transformá-lo no veterano precisavam de pelo menos três horas nas gravações. O resultado, no entanto, causou espanto na web.

“Esse filme do Silvio está horroroso, meu Deus do céu. O Rodrigo Faro tá péssimo, não está parecido, nem a voz sequer soa similar”, reclamou um usuário do X, o antigo Twitter, identificado apenas como Paulo. “Filme de terror do ano!”, brincou o perfil Séries Brasil.

“A prótese que colocaram na cara do Rodrigo Faro ficou meio ruim”, observou Gabriela Bertolo. “O que deu na cabeça dessa gente para aceitar o Rodrigo Faro interpretando o Silvio Santos?”, questionou Lucas Ruma. “Não sei o que tá pior, se é o roteiro, a direção, a maquiagem… Porque a atuação do Rodrigo Faro eu já não esperava muito, mas ele conseguiu ultrapassar minhas expectativas”, comentou João Pedro Quadros. O trailer fez com vários memes e piadas surgissem na web. “Rodrigo Faro de Silvio Santos tá parecendo os gêmeos dançarinos do Chapolin [1973-1979]”, escreveu um internauta identificado apenas como Johnny no X, que colocou fotos para comparação: Durante o Pânico desta terça (9), humoristas compararam a caracterização do ator com Emílio Surita. “É o filme do Emílio! Olha o tamanho da cabeça, é o Emílio Surita!”, soltou Rogério Morgado. “Deus me livre. Que coisa horrorosa!”, alegou o apresentador da Jovem Pan. Veja: Alguns internautas acreditam que, ainda que a reação da maioria tenha sido negativa, o filme pode ter potencial. “Torço muito para que o filme seja de uma excelência inabalável, mas confesso que a peruca e a performance do Rodrigo Smell [cheiro ou faro em inglês] não ajudaram muito no trailer”, escreveu Lucas Maia. “Não contrataram o Jassa, deu no que deu”, brincou Allan Marinho. Assista ao trailer de Silvio:

Fonte: UOL