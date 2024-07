Acre gasta mais de R$ 1 bi com Segurança Pública, mostra Anuário

Reportagem do jornal A Tribuna do Acre Acre mostra que o Acre gastou R$1.049.042.082,04 com a área da segurança pública no ano passado, mas no ano anterior (2022) chegou a R$ 1.019.394.237,72. A despesa com a segurança pública correspondeu por 10,2% do orçamento do governo do Estado, com um gasto per capita de R$1.263,88, segundo dados da 18ª edição do Anuário de Segurança Pública.

Com policiamento chegou ao montante de R$ 373.475.173,52, mas no ano anterior (2022) esta despesa era de apenas R$ 365.449.790,66,

uma pequena variação de 2,2%. O setor de informação e inteligência consumiu o montante de R$319.109.974,00 e no ano de 2022 a despesa foi de R$ 322.467.132,00. Em 2019, as despesas com segurança pública chegavam a R$ 854.281.361,12, enquanto no ano seguinte (2020) caiu para

R$ 601.433.369,62 e fechou em 2021 com uma despesa de R$ 633.419561,80 devido ao período pandêmico. Somente nos últimos quatro anos (2020/2023) as despesas com a segurança públicas tiveram um custo adicional de R$ 447.608.712,42 nas contas do governo do Estado.

