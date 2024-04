Após chamar Lucas Buda de ‘menino gordo’, Ana Maria Braga se pronuncia

Ana Maria Braga recebeu duras críticas na manhã desta terça-feira, 9, quando se referiu a Lucas Buda, do BBB24 (Globo), como “menino gordo”. Na ocasião, a apresentadora do Mais Você (Globo) conversava com Ana Clara e o ator Silvero Pereira sobre a solidão do participante na reta final do reality, quando disparou: “A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?”.

A fala repercutiu negativamente nas redes sociais, gerando inúmeras críticas à Ana Maria Braga. Por conta disso, a assessoria da apresentadora enviou uma nota de retratação.

“Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como ‘menino gordo’. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção”, disse.

“A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia”, encerrou.

Fonte: IstoÉ