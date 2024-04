Homem que teve ‘órgão’ arrancado pela esposa quer retomar relação: “Maravilhosa”

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, está pronto para reatar o relacionamento com a ex-esposa, Daiane dos Santos Farias, 34, que está presa desde dezembro passado por cortar o órgão sexual do companheiro com uma navalha. Ao jornal O Globo, ele contou que trocou cartas com Daiane e disse que a ‘perdoou completamente’ e está disposto a retomar o casamento.

Daiane está presa na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu desde o crime, onde aguarda pelo julgamento. Na penitenciária, recebeu uma carta de Gilberto, e respondeu relatando as condições do local e revelando sentir ‘vergonha’ pelo que fez ao marido. Ela, então, perguntou se o frentista estaria disposto a reatar o relacionamento.

À reportagem, a vítima disse que a perdoou completamente e que está disposto a aceitar Daiane de volta. Ele disse, ainda, que quer visitá-la na cadeia e arcar com os custos da defesa no processo, que giram em torno de R$ 40 mil.

O homem acredita, ainda, ter sido o responsável pelo que aconteceu. Gilberto concluiu que a traição com a sobrinha de 15 anos foi a origem de todo o problema vivido pela família.

“Se não tivesse tido relações sexuais com a minha sobrinha no dia do aniversário da minha companheira, nada disso teria acontecido. Daiane é uma mulher maravilhosa, amorosa, que me ama. Ela não merecia ser traída dessa forma”, disse o frentista.

Daiane responde criminalmente por lesão corporal. Para o Ministério Público, a mulher não teve intenção de matar o marido. A tese, aceita pela Justiça, é de que “ela queria mutilá-lo para deixá-lo incapaz de manter relações sexuais com quem quer que fosse pelo resto da vida”, segundo a promotora que assinou a denúncia. O julgamento está marcado para o dia 24 de abril.

Relembre o caso

Na madrugada de 22 de dezembro de 2023, Daiane cortou, tirou foto e jogou na privada o órgão sexual do marido. O caso aconteceu em Atibaia, em São Paulo. Segundo informações da Folha de S.Paulo, o motivo seria vingança por uma suposta traição. A própria mulher foi à delegacia para confessar o crime.

“Boa noite moço, eu vim me apresentar, porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse a mulher, ao se apresentar na delegacia com o irmão, segundo transcrito no boletim de ocorrência.

A mulher contou à polícia que decidiu arrancar o órgão sexual do marido depois de descobrir que ele a havia traído com uma sobrinha, uma adolescente de 15 anos. O homem, de 39 anos, está hospitalizado, mas seu estado de saúde não foi informado.

Em detalhes, a mulher disse ter excitado o marido e durante o ato sexual, amarrou suas mãos com uma calcinha. Em seguida, cortou o órgão, tirou foto e jogou no vaso sanitário, puxando a descarga logo depois. Esse último gesto não foi à toa: segundo relatou, ela tinha ouvido falar que era possível “reimplantar” o órgão.

A delegacia confirmou com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a chegada do marido ao local para checar a veracidade da história. Ainda segundo a Folha, o próprio homem conseguiu ir sozinho até a UPA.

O irmão da mulher, que mora perto do casal, contou que ouviu alguém gritar pedindo ajuda e se deparou com o cunhado com o short sujo de sangue. Antes mesmo que ele pudesse pegar a chave do carro, o homem foi até a UPA, que fica perto da residência.

A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio. Ela chegou a ser liberada pelo delegado de plantão, mas posteriormente teve o pedido de prisão temporária autorizado pela Justiça. A mulher foi detida no início da noite, segundo a Polícia Civil de Atibaia.

O advogado da mulher, Lucas Scardino Fries, disse que a acusada não agiu “com intenção deliberada de matar”.

“Por todo o tempo ela compareceu à delegacia para contribuir com a elucidação do caso concreto, que envolveu o relacionamento da vítima com a sobrinha”, acrescentou o advogado, que vai citar a apresentação voluntária da mulher para pedir seu habeas corpus.

