Vidro de fogão de apresentador da Globo explode após uso de panela de barro; entenda riscos

Apresentador Hélter Duarte leva susto após fogão explodir com uso de panela de barro Foto: Reprodução/Instagram

Apresentador Hélter Duarte leva susto após fogão explodir com uso de panela de barro Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador da Globo e jornalista Hélter Duarte compartilhou um susto que levou ao tentar usar uma panela de barro para cozinhar um peixe com banana em um fogão no modelo cooktop, com vidro temperado.

“Só que a peixada vai ter que ficar para depois, olha o que aconteceu, o fogão explodiu quando eu estava curando a panela, no momento que esse vidro do fogão explodiu, ela estava com água, fervendo a água só. O bombeiro acha que possa ter tido um vazamento de gás por baixo da chama que superaqueceu o vidro e ele explodiu”.

Felizmente não tinha ninguém na cozinha no momento do incidente.

Vídeo

“Desconfio que posso ter tido um superaquecimento da panela, apesar de o manual não trazer nenhuma orientação nesse sentido, de que tipos de panela você pode usar, não pode, superaquecimento, de qualquer forma, cuidado gente”.

Nos comentários da postagem, muita gente disse que panela de barro não pode ser usada nesse tipo de fogão com vidro temperado.

A panela de barro demora para aquecer e o vidro temperado fica superaquecido e acaba não resistindo ao calor e alta temperatura, correndo grandes riscos de estourar.

Em uma busca em sites de marcas fabricantes desse tipo de fogão é possível ver essa orientação.

A Tramontina explica que se o modelo de fogão for a gás e em inox, pode usar panela de barro. “Dá para usar qualquer panela que você tenha, já que o funcionamento vai ser muito parecido com o de um fogão tradicional”.

Se o cooktop for de vidro temperado, a marca não recomenda a utilização de panelas de barro, “pois as mesmas não dissipam o calor, mantendo uma alta temperatura na região do queimador, podendo ocasionar a quebra do vidro”.

Se for um cooktop elétrico recomenda-se ainda o uso de panelas com fundo mais reforçado. “E se você optar por um cooktop por indução, talvez precise conferir o jogo de panelas da sua casa. O método de aquecimento é através da indução magnética e não é qualquer panela que funciona. Se tiver dúvida se pode ou não, a dica é aproximar um imã do fundo da panela, se grudar então dá para usar”, diz a empresa.

A Brastemp, por exemplo, afirma que no modelo de cooktop de indução precisa de um campo magnético compatível para aquecer, por isso algumas panelas acabam não funcionando nesse modelo.

“Panelas de alumínio, vidro, cobre ou barro não servem para esse tipo de eletrodoméstico. Para o cooktop de indução você precisa de panelas de aço inox, ferro fundido e fundo triplo. A dica é investir em panelas mais planas e sem curvas, isso melhora a qualidade de aquecimento e acelera o processo de cocção dos alimentos”, diz o texto publicado no site oficial da marca.

Fonte: Terra