Fazer xixi após o sexo evita gravidez? Analisamos 7 mitos

A tal da “sabedoria popular” espalha por aí uma série de mitos que dizem respeito à gravidez. Pílula tem mesmo carência de proteção quando é interrompida? Fazer xixi depois do sexo evita a gestação? Enjoo é sinal de que está nascendo o cabelo do bebê?

Para esclarecer os principais questionamentos sobre o assunto, Universa consultou três ginecologistas que lidam com eles frequentemente em seus consultórios.

A seguir, elas desmistificam as principais “lendas gestacionais”.

1. Não dá para engravidar assim que se para de tomar pílula

Esqueça tudo o que já ouviu sobre um possível tempo de carência que o anticoncepcional proporciona, se tomado por muito tempo. Isso não é verdade. Uma vez que o hormônio é suspenso, o ciclo menstrual volta a acontecer normalmente, provocando a ovulação e, consequentemente, há risco de gravidez. Isso só pode mudar no caso de mulheres que tomam a pílula não como contraceptivo, mas por algum problema de ovulação, como a síndrome do ovário policístico, um distúrbio hormonal.

2. Fazer xixi depois do sexo evita a gravidez

Se o parceiro é fértil, esqueça qualquer truque semelhante. Considerando que o esperma entra pelo canal vaginal e a urina sai pela uretra, correr para o banheiro não vai diminuir as chances de gravidez. Vale lembrar ainda que, dentro do corpo, o espermatozoide dura, em média, 48 horas.

3. Se tiver um escape durante a pílula é gravidez na certa

Escape é um sangramento inesperado que pode, sim, acontecer mesmo quando se toma pílula corretamente. É mais comum que ele aconteça no caso dos comprimidos de baixa dosagem de hormônio, mas as especialistas são unânimes ao afirmar que ele não é um indicativo de perda de eficácia do contraceptivo.

Se interferir na qualidade de vida, vale procurar um médico para trocar de medicamento. O “vazamento” só é um problema se for resultado de um atraso na cartela. Quem esquece de tomar a pílula por mais de 24 horas do horário de costume, fica suscetível à gravidez.

4. Não engravido porque ele sempre goza fora

O famoso coito interrompido não é um método confiável, alertam as ginecologistas. Isso porque, antes do sêmen, o homem libera uma secreção pré-ejaculatória lubrificante, que pode conter pequenas quantidades de espermatozoide. Não dá para confiar.

5. Útero retrovertido evita gravidez

Quando o útero é retrovertido ou reverso significa apenas que o órgão está virado para trás, mais perto do intestino do que da bexiga. A posição, porém, não impacta na fertilidade. Depois de muitos estudos, especialistas concluíram que os problemas já encontrados em casos como esses se tratavam de endometriose. Esta, sim, uma doença que pode interferir nas chances de gravidez.

6. Enjoo significa que está nascendo o cabelinho do bebê

A relação parece fofa, mas não tem cabimento algum. As azias típicas da gestação são refluxos que acontecem quando o bebê comprime o estômago da mãe.

7. Barriga pontuda é sinal de menino, barriga redonda, de menina

O formato da barriga tem a ver apenas com a anatomia da mulher. As daquelas que se exercitam costumam ser mais pontudas. As de quem já teve mais de um filho costumam ser arredondadas por uma questão de flacidez e hérnia no umbigo.

Fontes: Carolina Morcazel, ginecologista e obstetra de alto risco na unidade materno fetal -HFSE, Glaucimara Nunes, coordenadora perinatal e médica do CBMERJ, e Venina Viana de Barros, membro da Comissão de Assistência Pré-Natal da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia)

Fonte: UOL