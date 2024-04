Após anúncio de apoio de Petecão a Marcus Alexandre, Eduardo deixa presidência do PSD

A decisão do senador Sérgio Petecão (PSD) em apoiar a candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) à Prefeitura de Rio Branco teve reflexos dentro da sigla.

Neste domingo (7), o deputado Eduardo Ribeiro, que era presidente do Diretório do PSD de Rio Branco, anunciou que deixa a função.

“Decisões importantes vêm sendo tomadas sem a devida consulta ao diretório municipal. Portanto, com a convicção de que é o melhor caminho para ambas as partes, comunico minha decisão de me afastar do cargo de Presidente Municipal do PSD, renunciando oficialmente às minhas funções”, escreveu Ribeiro.

O deputado estadual afirmou ainda que a decisão foi difícil. “Essa decisão não foi fácil e é tomada com espírito de respeito e apreço pelo trabalho que todos nós desempenhamos no partido”, esclareceu.

