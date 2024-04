“O apressado como cru”, já dizia a avó do Macunaíma!

Um frenesi e uma histeria coletiva envolvem o cenário político em Rio Branco, como se o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) fosse obrigado a decidir imediatamente entre apoiar os pré-candidatos Marcus Alexandre (MDB) ou Tião Bocalom (PL).

Contudo, o tempo ainda não acabou: não estamos nos últimos momentos decisivos do jogo. O nome de Alysson Bestene ainda está em jogo no tabuleiro da sucessão municipal, pronto para entrar na corrida eleitoral ou alinhar-se de acordo com os interesses políticos do governador e do PROGRESSISTA.

As convenções partidárias, realizadas em julho, são o verdadeiro fim de jogo. Não há necessidade de pressa para tomar decisões neste momento. A pressão desenfreada e a urgência em definir o caminho que o Palácio Rio Branco vai seguir parecem mais um jogo de amadores. No Acre, ficou evidente que os amadores não são convocados para jogar. Além do mais, já dizia a avó do Macunaíma: “O apressado come cru”.

“O raciocínio e a pressa não se dão bem”. (Sófocles)

. Os últimos acontecimentos colocaram a unidade do União Brasil em xeque, xeque-mate!

. Porém, nos últimos anos já se viu muita briga, confusão política, rixas, gritos e chutes não darem em nada.

. Portanto, caro leitor, não espere grande coisa de desavenças políticas.

. No Vale do Acre, a deputada federal Antônia Lúcia se posicionou ao lado do senador Marcio Bittar em contraposição ao senador Alan Rick (União Brasil) e Roberto Duarte (Republicano).

. Segundo ela, … Deixa prá lá!

. Em Assis Brasil o MDB fechou com o prefeito Jerry Correia (PROGRESSISTA).

. Em Cruzeiro do Sul, fizeram o ex-prefeito Vagner Sales esperar demais. A paciência esgotou e Jéssica, sua filha, vai disputar com o prefeito Zequinha.

. Em Plácido de Castro, a traição do prefeito Camilo ao senador Petecão pode lhe custar a reeleição; esperar para ver.

. Em Senador Guiomard, o pré-candidato a prefeito, Gilson da Funerária, deu demonstração de muita musculatura política no sábado à noite no lançamento do seu nome.

. Sena Madureira, Tarauacá, Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia estão em pé de guerra política.

. A propósito, em Brasiléia a ordem dos fatores partidários não alterou o produto, o resultado; quem é “L” é “L”; quem é “G” continua “G”.

. Pelo visto, a Câmara de Rio Branco vai passar por uma renovação completa!

. Situação que já aconteceu no passado, precisamente nas eleições de 2004.

. Até 2026, o senador Marcio Bittar pode assumir o controle do PSDB novamente: é uma questão de tempo e articulação.

. “O papel do Legislativo é combater a corrupção dos outros”. (Leonel B.)

. “Como será o mundo depois das guerras entre Israel e Hamas; Rússia e Ucrânia”?

. Vai continuar rodando do mesmo jeito!

. Não é disso que estou falando…

. Fechou-se a janela partidária: entre traídos e traidores, escaparam todos. Vida que segue para a disputa.

. Bom dia!