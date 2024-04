DEPOIS da confusão generalizada na reunião de ontem, em que a cúpula do União Brasil anunciou apoio ao candidato Tião Bocalom, sem discussão partidária, e sem avisar ao senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Ulysses Araújo (UB) – que se manifestaram duramente contra a humilhação sofrida – o partido virou um saco de gatos. Assessor da mais extrema confiança do senador Alan Rick (UB) revelou ontem ao BLOG que é “prego batido e ponta virada”: “Ele não vai continuar filiado ao União Brasil depois da traição”, contou a fonte.

Sobre o destino político a ser tomado pelo senador Alan Rick (UB), disse que não está decidido em qual sigla vai desembarcar. Outro fato que está afastando Alan do União Brasil é já haver um acordo entre o senador Marcio Bittar (UB) e o prefeito Tião Bocalom (PL), pelo qual o prefeito, sendo reeleito, Bittar sairia para a reeleição com a estrutura da prefeitura e Tião Bocalom ao governo. “Não vamos aceitar este ‘prato feito’“, enfatizou a fonte ao BLOG.

UNIÃO INDICA O VICE

O PREFEITO Tião Bocalom falou ao BLOG que não teve nada a ver com a confusão ocorrida no anúncio da aliança com o União Brasil, ontem, na sede do PL. “Foi uma decisão da direção do partido e só acatei. O que posso dizer é que ficou definido que, além da aliança, o União Brasil indicará o vice e darei anuência”, assinalou Bocalom.

NOMES NA PAUTA

O QUE O BLOG tem informação é que o presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda, só não será o vice na chapa de Bocalom se não quiser. O Plano B seria colocar o ex-secretário municipal Joabe Lira como vice, pela proximidade com Bocalom.

QUESTÃO DE TEMPO

É só questão de pouco tempo o governador Gladson Cameli anunciar uma aliança do PP com o MDB. É a notícia que acaba de chegar de uma excelente fonte do Palácio Rio Branco. O nome a ser indicado para vice será o do Alysson Bestene (PP).

QUEM MANDA É O GLADSON

FOI PERDA de tempo o assessor do prefeito Tião Bocalom Frank Lima ter ido conversar com membros do PP no partido. O Gladson é quem determina para onde vai o PP na disputa da PMRB. Além de que, o Gladson jamais conversaria com emissários. Que ingenuidade do Frank!

MULHERES EM ALTA

NÃO DUVIDEM da força das mulheres. Anotem estes três nomes: Elzinha Mendonça, Lucilene da Droga Vale e Gabriela Câmara, porque podem derrubar marmanjos que são apontados como favoritos dentro da chapa do PP para vereador.

REPUBLICANOS APONTA

SERÁ o REPUBLICANOS que apontará o nome do vice na chapa da candidata Suly Guimarães (PP), que disputará a Prefeitura de Brasiléia. Nada mais justo que ocorra: o REPUBLICANOS tem um deputado estadual pela região, Tadeu Hassem. Ficaria até esquisito não escolher.

NADA A VER

O SENADOR Marcio Bittar (PL) nega que tenha sido o autor do desfecho da reunião de ontem do União Brasil, que definiu apoio ao prefeito Tião Bocalom. “Quem decidiu apoiar o Bocalom foi o Fábio Rueda, presidente do diretório municipal; eu, já apoio o Bocalom há muito tempo”, explicou ontem Bittar, que negou ao BLOG ter seu DNA nas humilhações sofridas pelo senador Alan Rick (UB) e deputado federal Ulysses Araújo UB), que não sabiam da pauta do encontro.

FORÇA, LENE!

QUE Deus ajude a nossa amiga e vereadora Lene Petecão, que sofre momento delicado na saúde, após uma cirurgia simples, mas que teve complicações após o procedimento.

VALÉRIA LIMA

EX-SECRETÁRIA municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul Valéria Lima (PP) é altamente competitiva na disputa de uma vaga de vereadora. Fez um belo trabalho na pasta.

GLORIOSO TEM DE RENOVAR

OLHANDO ontem a mesa onde estavam as principais figuras da cúpula do MDB, é de se dizer: o partido tem que renovar. Quem não tinha 70 estava beirando os 70 anos. Muitos anos de sabedoria política.

NÃO DISCUTE

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco do MDB, Marcus Alexandre, caso aconteça a aliança com o PP, vai aceitar o nome que vier indicado pelo governador Gladson Cameli.

NÃO EXISTE OUTRO TERMO

FOI humilhante para o senador Alan Rick (UB) e deputados federais Eduardo Veloso (UB) e Ulysses Araujo (UB) só saber que tinham decidido, sem seus conhecimentos, que o partido apoiaria a candidatura do prefeito Tião Bocalom, na reunião com a cúpula partidária. Afinal, possuem mandatos.

VOLTOU ATRÁS

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) tinha acertado com o partido que faria uma composição para indicar o vice do prefeito Zequinha Lima (PP). Mas, acabou voltando atrás e colocou a filha Jéssica Sales de candidata a prefeita, mesmo com o apelo dos dirigentes do MDB para que recuasse.

CONVERSA CERTA

DEVE acontecer até domingo – é o que se propala nos bastidores palacianos – o encontro entre o governador Gladson Cameli e o candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre. Na pauta, uma aliança para a PMRB, que tende a acontecer.

NÃO FOI FECHADA

ATÉ ontem não tinha sido fechada a chapa de candidatos a vereador pelo PSD. Tem até hoje para isso ocorrer. Mas é improvável que tenha uma chapa forte. Dormiram no ponto.

FALTA BASE

O EX-DEPUTADO Vagner Sales (MDB) diz que vai se “esforçar” pela vitória do Marcus Alexandre (MDB). Esqueceram de contar para o Vagner, que ele não tem base eleitoral na Capital, mas em Cruzeiro do Sul.

LANÇAMENTO DE CANDIDATURA

QUEM lança hoje candidatura a prefeito de Senador Guiomard é o ex-vereador Gilson da Funerária (PSD).

VAI QUE É TUA, EVANDRO!

EVANDRO CORDEIRO, nosso colega de profissão, tentará mais uma vez conseguir um mandato de vereador de Rio Branco, agora pelo PODEMOS. É uma figura humilde, competente e bom profissional. Vai que é tua, Evandro!

TUDO INDICA

DEVEMOS ter três candidatos a prefeito de Rio Branco: Tião Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MDB) e Emerson Jarude (NOVO). É o que se desenha até o momento.

FRASE MARCANTE

“Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror.” Charles Chaplin.