Tião Bocalom nomeia substitutos de gestores que serão candidatos

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 8, os substitutos dos ex-gestores da Saúde, Cuidados com a Cidade e Defesa Civil que foram exonerados por serem candidatos nas próximas eleições municipais de outubro.

Para o lugar de Cláudio Falcão, foi nomeado o tenente-coronel Cassiano. O ac24horas apurou que a preferência da gestão seria pela nomeação do Capitão Brito, mas a legislação prevê que para assumir o cargo é necessário um oficial superior. A nomeação é interina e a prefeitura ainda pensa em outro nome para a pasta.

Já para a pasta da saúde, nenhuma novidade. Como já havia sido antecipado, o Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Dougllas Jonathan Santiago, acumula a pasta no lugar de Sheila Andrade.

Bocalom nomeou ainda Wellington Divino Chaves, que já era diretor da Secretaria de Cuidados com a Cidade, para o lugar de Joabe Lira.

Governador ainda não anunciou novos gestores da Fundhacre e Iteracre

No governo do estado, é aguardada a decisão do governador Gladson Cameli sobre quem vai assumir duas importantes pastas que “perderam” seus gestores na última sexta-feira, também por conta da legislação eleitoral.

Gabriela Câmara deixou o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e João Paulo Silva saiu da Fundação Hospitalar. As duas pastas fazem parte das mais “cobiçadas” politicamente e fontes do ac24horas revelaram que o governador Gladson Cameli tem sofrido pressões de grupos políticos dentro do próprio governo que querem a “cabeça” dos dois órgãos.