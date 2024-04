Água com limão: o que acontece com o corpo se você toma diariamente

Beber um copo de água com limão todos os dias, logo pela manhã, é um dos rituais de bem-estar mais simples e populares. O hábito oferece muitos benefícios à saúde.

O limão é uma fruta rica em antioxidantes e anti-inflamatórios, com propriedades que melhoram a hidratação do organismo e fortalecem o sistema imunológico, por exemplo.

“O limão, seja puro ou com água, é ótimo para o organismo. A fruta é rica em vitamina C, que estimula o colágeno e melhora a imunidade”, afirma a nutricionista Beatriz Fausto, que atende em Brasília. Ela acrescenta ainda que a ingestão não precisa ser em jejum, uma vez que as vantagens são obtidas em qualquer horário.

A receita é simples: basta misturar um copo de 200 mL de água com metade de um limão espremido, sem adoçar.

A nutricionista acrescenta que, para obter todos os benefícios proporcionados pela água com limão, o ideal é que o consumo do líquido seja diário.

Saiba quais são os principais benefícios de tomar água com limão diariamente:

Fortalece o sistema imunológico

A grande concentração de vitamina C do suco do limão é excelente para o sistema de defesa do organismo. A fruta também é fonte de vitamina B, cálcio, ferro, magnésio e potássio. Esses nutrientes são importantes para o bom funcionamento do organismo.

Melhora o humor

O limão tem função ansiolítica, ou seja, combate a ansiedade e deixa o indivíduo menos nervoso. Quem toma água com limão diariamente vai notar em pouco tempo uma melhora no humor.

Melhora a hidratação

Ao aderir ao hábito, o indivíduo tende a melhorar o nível de hidratação do corpo. Como consequência, pode ocorrer uma redução na frequência de dores de cabeça e uma melhora no trânsito intestinal.

Menor risco de cálculos renais

Uma das causas para a formação de pedras nos rins é a falta de citrato na urina. A substância pode ser encontrada em frutas cítricas, como o limão. Além disso, a ingestão de água adequada dificulta a formação de pedras nos rins.

Melhora a digestão

Segundo Beatriz, beber água com limão em jejum também melhora a digestão. A bebida estimula os receptores das células S, localizadas no intestino delgado, que estimulam o funcionamento do pâncreas.

Contraindicações

De acordo com a nutricionista Beatriz Fausto, o consumo diário de água com limão não é indicado para pessoas que tenham esofagite ou gastrite. Alguns dentistas recomendam que o consumo da água com limão não seja feito em jejum para evitar que prejudique o esmalte dos dentes.

