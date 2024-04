Poze do Rodo discute com homem em aeroporto na Espanha

MC Poze do Rodo foi visto discutindo com um homem no aeroporto de Madri, na Espanha, nessa quinta-feira (4/4). O cantor fazia uma brincadeira com a namorada, Vivi Noronha, quando o homem em questão passou encarando os dois.

Vídeo postado pelo MC em suas redes sociais mostra o momento em que ele vai atrás do homem e começa a discussão. “Isso aqui é teu, isso aqui?”, diz o funkeiro, fazendo referência ao aeroporto.

O rapaz parece não entender o que Poze diz. Em seguida, o rappaer debocha do homem e volta para perto da namorada.

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude de Poze, que não deixou barato. “Eu ia fingir que nem conheço, que pavor”, disse uma internauta. O cantor rebateu: “Vou chorar por isso. Te toma no c*, garota.”

“Esse sou eu. Ligo pra nada nem pra ninguém”, disse o funkeiro em outra publicação.

Fonte: Metrópoles