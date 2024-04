Vídeo: vereadores quase “saem na mão” durante discussão

Vereadores de Planaltina (GO), Entorno do Distrito Federal, tiveram de ser contidos numa briga em plena Câmara Municipal, que por pouco não teve agressão física. A discussão, nesta quarta-feira (3/4), começou entre políticos do mesmo partido, Carlim Imperador e Fábio Paixão, do Solidariedade, que debatiam a greve dos rodoviários, e terminou com ofensas, dedo em riste e políticos separando exaltados.

Nesta semana, os funcionários da Viação Amazônia entraram em greve alegando falta de pagamento. Mesmo com o fim da paralisação, os vereadores discutiram o tema na tarde de ontem. Enquanto Fábio Paixão criticava uma possível demissão em massa de rodoviários, Carlim questionou. “Onde é que estão denunciando demissão? O senhor é Mãe Diná?”, ironizou.

Imperador também argumentou que era ele quem estava nas negociações pelo fim da greve. “Eu não vi o senhor lá […]. O senhor se esconde!”, alfinetou. Os dois subiram o tom nas ofensas e os microfones tiveram que ser cortados. O vídeo da transmissão da sessão também foi suspenso, mas uma gravação de celular dentro da Câmara flagrou o momento em que Tel (PSL) entrou na briga e outros políticos precisaram intervir.

Veja:

📽️Vídeo: vereadores quase “saem na mão” durante discussão pic.twitter.com/WdHU1hovqx — Portal Diário (@PortalDirio1) April 4, 2024

Fora do ar, Teleomar Alves Silva, conhecido como Tel, se levantou e foi até Carlim Imperador, acusando ele de “defender empresa” privada de transporte público e ser “pau-mandado”. Carlim chamou o colega de “covarde”, “moleque” e “puxa-saco”, tudo aos gritos e com dedo na cara. Os dois tiveram que ser segurados e afastados pelos outros políticos.

Fonte: Metrópoles