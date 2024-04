Mulher mais rica vive reclusa em prédio comum, brigou com a mãe e não é vaidosa

Mulher mais rica do mundo, a francesa Françoise Bettencourt-Meyers quase não sai de casa Foto: Fondation Bettencourt Schueller

Quem passa diante de um prédio de três andares em Neuilly-sur-Seine, subúrbio calmo de Paris, não imagina que ali mora a mulher mais rica do planeta. Segundo o novo ranking da revista ‘Forbes’, Françoise Bettencourt-Meyers possui 99,5 bilhões de dólares, equivalentes a R$ 502 bilhões. Ocupa a 15ª posição na lista dos maiores bilionários do mundo.

Ela sai pouco de casa. Nunca foi vista fazendo compras nas lojas luxuosas da cidade. Não gosta de festas. Ida ao cabeleireiro? Jamais. Prefere ler, escrever e tocar piano na privacidade de seu apartamento.

Françoise, de 70 anos, é o oposto de seus pais, Liliane e André Bettencourt, de quem herdou 33% do grupo L’Oreal, líder global em cosméticos. Eles adoravam eventos sociais, conviver com famosos e aproveitar o luxo que o dinheiro pode proporcionar.

Filha única, a bilionária cresceu como um ‘patinho feio’. Não tinha a mesma vaidade da mãe e preferia conversar com os empregados da mansão em que moravam do que conviver com os artistas e políticos frequentadores dos jantares.

Após concluir o ensino médio em uma escola particular, entrou na faculdade de Matemática, mas logo abandonou o curso. Casou-se em 1984 com o empresário Jean-Pierre Meyers e passou a ser dona de casa. Tiveram dois filhos, Jean-Victor e Nicolas.

Criada como católica, Françoise optou por educar os meninos no judaísmo, religião do marido. Tornou-se uma estudiosa da Bíblica. Escreveu livros sobre passagens do livro sagrado. Publicou também a respeito de aspectos da audição e da surdez.

Seu pai, de quem era próxima, morreu em 2007. A relação com a mãe sempre foi fria em razão do conflito de personalidades. A matriarca era alegre, festiva e elegante. A filha, extremamente introspectiva, despojada e avessa à sofisticação.

As duas passaram anos sem se falar devido a uma guerra judicial. Ao saber que aproveitadores estavam tirando milhões de Liliane, a filha pediu sua interdição na Justiça. O caso virou um escândalo nacional ao envolver doações clandestinas a políticos.

Após idas e vindas aos tribunais, Françoise conseguiu autorização para administrar a fortuna da mãe, diagnosticada com problemas mentais decorrentes da idade. A famosa socialite Madame Bettencourt morreu aos 94 anos, de Alzheimer, em 2017.

Disponível na Netflix, a série documental ‘A Bilionária, O Mordomo e o Namorado’ conta em detalhes os conflitos finais entre mãe e filha.

Econômica com gastos pessoais, Françoise Bettencourt-Meyers se mostra generosa em doações. Ajuda deficientes auditivos a ter aparelhos, colabora com a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras e ajudou financeiramente na reconstrução da Catedral de Notre-Dame de Paris, destruída em incêndio em 2019.

A falta de cuidados especiais com seus longos cabelos fez a acionista da L’Oreal virar meme nas redes sociais. A maioria das pessoas não compreende como a mulher mais rica do planeta vive de maneira tão simples, discreta e desglamourizada.

Fonte: Terra