Concurso CRMV AC PUBLICADO! Veja as vagas

O edital do novo concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre (CRMV AC) foi publicado!

O certame oferta 02 vagas imediatas, além de 68 em cadastro de reserva para cargos de nível médio de escolaridade, com salários iniciais de R$ 2.100,00, além de benefícios.

Os interessados em participar da seleção poderiam se inscrever através do site do Instituto Quadrix, banca do certame, até 08 de maio de 2024, ao custo de R$ 62,00.

Segundo o edital, as provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas na data provável do dia 25 de junho de 2024.

Concurso CRMV AC

Status: inscrições abertas

inscrições abertas Banca: Instituto Quadrix

Instituto Quadrix Vagas: 02 + 68 CR

02 + 68 CR Salário inicial: R$ 2.100,00

R$ 2.100,00 Edital: CRMV AC