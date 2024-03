Concurso TJ AC: provas canceladas para Analista. Confira!

A etapa de provas do concurso TJ AC (Tribunal de Justiça do Acre) foram aplicadas no último domingo (24/03) e as provas para Analista Judiciário – área Judiciária foram canceladas!

Segundo informado através das redes sociais do TJ AC, devido problemas ocorridos na etapa discursiva, e o órgão optou por cancelar a aplicação para o cargo, seguindo os princípios de transparência.

O Tribunal ainda lamentou o ocorrido e informou que a etapa será reaplicada o mais breve possível. Confira abaixo o comunicado!

Concurso TJ AC: provas canceladas para Analista

Concurso TJ Acre: provas e etapas

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva no dia 24 de março de 2024, sendo:

Nível médio/técnico

Prova Objetiva e Prova de Redação

Nível superior

Prova Objetiva, Prova de Redação e Avaliação de Títulos, a depender da especialidade pretendida

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá o valor de 100,0 pontos e contará com 60 questões sobre conhecimentos gerais e específicos, conforme abaixo:

Nível Médio/Técnico

(Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial/ Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho/ Técnico Judiciário – Técnico Judiciário)

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Legislação: 5 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo: 30 questões.

Nível superior

Analista Judiciário – Direito (Área Judicial)/ Analista Judiciário – Oficial de Justiça

Língua Portuguesa: 5 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Legislação: 5 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo: 40 questões.

Analista Judiciário – demais especialidades

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Legislação: 5 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo: 30 questões.

Analista Judiciário (Banco de dados, ciência de dados, Infraestrutura de TI, Monitoramento de TI, Negócios de TI, Projetos de TI, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Analista de Sistemas, Analista de Suportes, Web Designer)

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre: 5 questões;

Legislação: 10 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo: 30 questões.

Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver, no mínimo, 60,0 pontos, exceto para os participantes negros, bastando o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação da ampla concorrência, qual seja 48,0 pontos, e para indígenas, bastando que alcance a nota 6,0 para que seja admitido nas fases subsequentes.

