Governador visita Comando Militar da Amazônia e agradece apoio do Exército

O governador Gladson Cameli esteve reunido no final da tarde desta quinta-feira, 21, em Manaus, com o comandante militar da Amazônia, general de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, para agradecer o apoio e auxílio do Exército Brasileiro durante as cheias dos rios e igarapés em 19 das 22 cidades acreanas no final de fevereiro.

Desde o início das enchentes de 2024 o Exército concedeu apoio ao Estado com emprego de pessoal, viaturas, embarcações e aeronaves militares para atender os atingidos. Cerca de 2.179 pessoas foram assistidas com ações da instituição. Desse quantitativo, 1.041 são integrantes de etnias indígenas de todo o Estado.

“Não poderia deixar de vir aqui expressar a minha gratidão ao Comando Militar da Amazônia e ao General Costa Neto, pelo apoio fundamental que nos deu durante as enchentes no estado”, disse Cameli.

O governador acreano também agradeceu o permanente apoio que o Exército Brasileiro tem dado ao povo acreano e aproveitou para reafirmar as parcerias do Estado com o Comando, entre as quais uma solicitação feita para cessão de um terreno do Exército em Cruzeiro do Sul para a construção de mais uma escola militar na região do Vale do Juruá. O mesmo modelo será implantado em Sena Madureira, onde o Estado já conta com um terreno próprio