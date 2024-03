Bocalom vai ao aeroporto recepcionar Bolsonaro em sua chegada a Rio Branco

A chegada do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao aeroporto Plácido de Castro, na noite desta quinta-feira (21), para aguardar com militantes o desembarque do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, teve clima festivo. Bocalom foi ovacionado por populares, que pediram pausa para fotos e vídeos.

Em entrevista ao ac24horas, Bocalom disse que o prestígio de Bolsonaro pelos rio-branquenses e a sua pré-campanha à reeleição são provas da humildade do ex-presidente. “Isso é a maior prova da humildade deste grande homem, deste político que arrebata multidões em todo o país. Para mim, é uma expectativa muito grande. Essa noite não consegui dormir. Fiquei rolando na cama pensando neste momento”, afirmou.

O desembarque de Jair e Michelle Bolsonaro está previsto para as 22h. A partir de amanhã (22), Bolsonaro cumpre agenda em Rio Branco, sendo a principal delas o ato de filiação do prefeito Tião Bocalom no Partido Liberal.