Zequinha Lima entrega de cadeira de rodas e de banho para usuária do SUS

Com o propósito de dar qualidade de vida aos cidadãos com deficiência do município, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Longo, segue entregando cadeiras de rodas e de banho para usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. O Município recebeu um investimentos de R$100 mil em cadeiras de rodas e a entrega está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Saúde.