Socorro Neri diz que ida de Fernanda Hassem para Progressistas é tapetão e injustiça

A ida da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e seu grupo político, que inclui seu vice, Carlinhos do Pelado, e sua chefe de gabinete, Suly Guimarães, ao Partido Progressistas não foi bem “digerida” pela Socorro Nery, deputada federal, e presidente da executiva do PP em Rio Branco.

Nesta manhã de quinta-feira, 21, Neri publicou uma nota no grupo de WhatsApp “Presidentes Progresssistas”, onde estão os presidentes das executivas municipais da legenda no Acre.

Na publicação, a parlamentar federal diz que a destituição da executiva municipal é “tapetão” e diz que a filiação de Hassem representa o coroamento de um ato autoritário e de grande desrespeito àqueles que no sol e na chuva mantém o Progressistas vivo nos municípios (leia abaixo).

A “revolta” de Socorro Neri tem como pano de fundo as eleições municipais deste ano. Joelso Pontes, ex-vereador, era o preferido para a disputa pelo grupo liderado pela deputada federal. Já Fernanda Hassem, que chega agora como líder do PP no município do Alto Acre, com aval do governador Gladson Cameli, deve indicar Suly Guimarães para concorrer ao cargo, vencendo a “queda de braço”.

Leia o que escreveu Socorro Neri sobre o assunto.

Bom dia, amigos!

Seria motivo de festa filiarmos uma prefeita e seu grupo, mesmo em fim de mandato, se não fosse à custa de DESTITUIR a executiva municipal de Brasileia e de RETIRAR no TAPETÃO a candidatura a prefeito de um progressista leal como é o Joelso Pontes.

Seria motivo de festa se esse ato de filiação não representasse o coroamento de um ato autoritário e de grande desrespeito àqueles que no sol e na chuva mantém o Progressistas vivo nos municípios.

Hoje está acontecendo com Brasiléia, amanhã poderá ser com qualquer outro. Não sejamos inocentes úteis, não passemos pano para esse absurdo. Sejamos altivos, demonstremos que estamos preparados para o exercício da democracia que tanto pregamos.

Não participarei desta festa. O mandato que o povo acreano me deu tem que servir, pelo menos, para que eu não compactue com INJUSTIÇA.

Meu respeito e solidariedade ao JOELSO, ao DR. ÉDSON e a todos os progressistas de Brasileia.

Socorro Neri