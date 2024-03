Bocalaom entrega R$ 140 mil em premiação da Campanha “IPTU em Dia dá Prêmios”

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) celebra o êxito da campanha municipal de arrecadação “IPTU em Dia dá Prêmios”, uma iniciativa que visa não só estimular o cumprimento do tributo sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU), mas também promover valores de cidadania e responsabilidade fiscal.

Este ano, a campanha alcançou um novo patamar de sucesso com a participação ativa de contribuintes conscientes que mantiveram seus pagamentos em dia até o último momento. A premiação, que contemplou 14 felizardos, representou um investimento significativo por parte da prefeitura, ultrapassando a marca dos 143 mil reais. Os ganhadores comemoram o bem recebido.

O contador Fredson Campos ganhou um carro zero Km.

“É uma satisfação muito grande. Um privilégio estar aqui recebendo, com todo o pessoal aqui da prefeitura, toda a sua equipe, o prefeito. É uma grande satisfação mesmo e a prefeitura necessita desses recursos, para continuar a cada dia melhorando a nossa cidade.”

“Foi uma surpresa. Estava lá na colônia e o telefone toca, a moça falou que eu tinha ganhado a moto, eu não acreditei. Falei não, depois eu ligo. Aí me deu um negócio, depois eu retornei. Aí eu não acreditei e liguei para um amigo meu aqui na prefeitura”, destacou o agricultor Ancelmo Holanda.

Os prêmios incluem três motos 0km, dez televisores de 50 polegadas e um carro 0km modelo HB20, todos entregues nesta terça-feira (19) pela prefeitura. O sucesso da campanha deste ano inspira a esperança de um futuro ainda mais promissor, onde a colaboração entre a prefeitura e a comunidade fortalece os alicerces de uma sociedade mais justa e próspera.

A premiação ocorreu na Praça da Revolução e contou com as presença do prefeito da capital, além de secretários e população em geral.

Para o prefeito esse tipo de premiação estimula a população a pagar os seus impostos em dia.

“A Prefeitura de Rio Branco fez uma premiação desse tamanho, que estimulou as pessoas a recolher o seu IPTU com mais frequência, pois estão vendo que a cidade está mais limpa, mais iluminada, mais cuidada e aí a população realmente paga os seus impostos e a forma de retribuir é exatamente essa. Com esses prêmios, aí que a prefeitura colocou à disposição.”

Essa iniciativa não apenas reconhece o compromisso dos cidadãos com suas obrigações fiscais, mas também reforça a importância do pagamento pontual do IPTU para o desenvolvimento e manutenção dos serviços públicos essenciais.

Uma novidade é a prorrogação do pagamento do IPTU que a prefeitura fez este ano devido aos recentes eventos naturais com a decisão de prorrogar, mais uma vez, a data de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Em anúncio feito pelo Secretário de Finanças (Sefin), Wilson Leite, foi confirmado que a nova data para pagamento, tanto da primeira quanto segunda parcela, da cota única, será estendida até o dia 31 de maio.

“Por conta desse momento que nós estamos vivendo, esses acidentes naturais que o rio-branquense está novamente passando, o prefeito resolveu, com toda a equipe da Sefin, prorrogar a data do IPTU. Então, venceria agora dia 27 de março, mas foi adiado para 31 de maio, a primeira e segunda parcelas, e também a cota única. Então, aquele contribuinte que deseja estender um pouco o pagamento, juntar mais uma graninha, queria aquele desconto que nós damos no pagamento em cota única, então você pode pagar em maio.”