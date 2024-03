Acelino Popó aceita desafio e promete nocautear Belfort: ‘Vai cair igual ao Bambam’

Acelino Popó mudou de ideia. Depois de declarar publicamente que não tinha a intenção de enfrentar Vitor Belfort, o ex-campeão mundial de boxe utilizou suas contas em redes sociais nesta quinta-feira (21) para prometer não apenas encarar o desafeto, mas também nocauteá-lo.

Em tom de desabafo, o pugilista de 48 anos criticou os incessantes desafios feitos por Belfort, que nas últimas semanas questionou seus recentes combates no ringue. Em sua última apresentação, Popó nocauteou Kleber Bambam no primeiro round, em mais uma apresentação contra uma celebridade do mundo do entretenimento.

Irritado, Belfort, ex-campeão do UFC e que já realizou algumas lutas de boxe, uma delas contra Evander Holyfield, passou a provocar Popó e desafiou-o para um duelo de boxe. Em um dos momentos, o carioca de 46 anos cogitou realizar um confronto com regras híbridas entre boxe e trocação aplicada para o MMA.

“É um cara que está apagado, na merda no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética. (…) Ele começou igual ao Bambam, e por conta disso vai cair igual ao Bambam”, bradou Popó em vídeo.

Vídeo:

Duelo midiático

Em sua última apresentação nos ringues, Popó protagonizou um duelo que roubou a cena no noticiário do mundo das lutas. No dia 24 de fevereiro, ele nocauteou o ex-BBB Kleber Bambam em poucos segundos e viu seu nome ser um dos mais falados do país.

O sucesso nos ringues carimbou o modelo de negócios do evento Fight Music Show. Em 2022, Popó enfrentou o youtuber Whindersson Nunes em um duelo de exibição, e a partir daí, liderou outras três edições do show: Contra José Pelé Landy, Junior Dublê e Kleber Bambam.

Fonte: UOL