Vídeo: motorista de carreta morre esmagado por contêiner após manobra

O motorista de uma carreta, de 36 anos, morreu após ser esmagado pelo contêiner do veículo durante uma conversão irregular na Avenida Marginal Direita Anchieta, em Santos, no litoral paulista, na manhã dessa quarta-feira (20/3).

Um vídeo mostra o momento em que a carreta vermelha, conduzida por Jonas dos Santos Raimundo Filho, faz o retorno para entrar na pista do sentido contrário — uma manobra irregular. O veículo passa por cima de uma sinalização do canteiro central da via e faz uma curva fechada.

Após entrar na via contrária, o contêiner fica atravessado na pista e começa a desequilibrar a carreta. Neste momento, o reboque e a carga se desprendem e atingem o lado da cabine onde Jonas estava.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu ainda no local.

Fonte: Metrópoles