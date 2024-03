Concurso Caixa Econômica terá discursiva? Veja as provas previstas!

Para garantir um lugar entre os aprovados, o candidato deve conhecer bem o edital do concurso Caixa e, principalmente, as etapas que serão realizadas ao longo do processo de seleção.

A etapa de redação também será aplicada aos inscritos nos cargos de nível médio? A resposta é sim!

Neste texto, você confere todos os detalhes relacionados às provas discursivas do concurso Caixa.

Veja como serão as provas discursivas do concurso Caixa

A etapa discursiva do concurso Caixa será aplicada no mesmo dia das provas objetivas, ou seja, no dia 26 de maio.

Para os cargos de técnico bancário (tradicional e TI) a fase discursiva consistirá na produção de uma redação no tipo dissertativo-argumentativo, com base em tema que será proposto pela banca organizadora.

A etapa valerá, ao todo, 100 pontos, e será avaliada conforme os seguintes aspectos:

a) adequação ao tema proposto;

b) adequação ao tipo de texto solicitado;

c) emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

d) capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; e

e) pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Para ser considerado habilitado na fase de redação, o edital exige que os candidatos aos cargos de técnico bancário tenham nota igual ou superior a 70 pontos.

Para os cargos de nível superior (médico e engenheiro do trabalho), a etapa discursiva consistirá de uma questão dissertativa, com valor de 10 pontos.

Para ser considerado aprovado nesta etapa, o inscrito nas vagas de nível superior deverá obter um rendimento igual ou superior a 50% do total de pontos previstos na prova discursiva.

Como serão as provas objetivas do concurso Caixa?

As provas objetivas do concurso Caixa serão aplicadas no dia 26 de maio, mesmo dia das provas discursivas.

As provas objetivas serão no modelo múltipla escolha.

Para os cargos de nível médio, serão 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 35 Específicos, distribuídas da seguinte forma:

Técnico Bancário

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Conhecimentos Bancários: 15 questões;

Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões;

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões;

Atendimento Bancário: 10 questões.

Técnico Bancário TI

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa:5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Tecnologia da Informação: 30 questões; e

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões.

Para os cargos de médico e engenheiro, as provas do concurso Caixa contarão com 70 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 40 Específicos.

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Conhecimentos Básicos para médico e engenheiro do trabalho (30 questões)

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Conhecimentos e comportamentos digitais:5 questões;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões; e

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões.

Conhecimentos Específicos de médico do trabalho

Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões;

Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões;

Legislação Específica: 10 questões; e

Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões.

