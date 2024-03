Vídeo mostra crianças de três anos fugindo de creche em SC; veja

O gabinete da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú já entrou em contato com os pais das crianças (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O gabinete da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú já entrou em contato com os pais das crianças (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Duas crianças de três anos “fugiram” de uma creche em Balneário Camboriú, cidade no litoral de Santa Catarina, durante a sexta-feira, 18. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla aparece correndo pelas ruas da cidade com mochilas e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Confira o vídeo:

VELOZES E FURIOSOS BABY Duas crianças foram flagradas fugindo de uma creche na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As crianças de apenas 3 anos aparecem nas imagens correndo com as mochilas de rodinha. pic.twitter.com/GUR3pG2Mbs — BT Mais (@belemtransito) March 19, 2024

Nas gravações é possível ver os dois meninos em meio às ruas da cidade após conseguirem sair da creche onde estavam. Apesar do susto, a Prefeitura de Balneário Camboriú informou à IstoÉ que os garotos estão bem e não correm qualquer risco.

A Prefeitura de Balneário Camboriú também afirmou que a Secretaria de Educação do município abriu uma sindicância para apurar os responsáveis pelo descuido. “Medidas cabíveis foram tomadas”, afirmou a administração local.

Em nota, a Prefeitura ainda acrescentou que o vigilante da creche foi afastado e os funcionários de educação do estabelecimento foram averiguados. O gabinete da Secretaria de Educação já entrou em contato com os pais das crianças.

*Com informações do Estadão

Fonte: IstoÉ