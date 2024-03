Vídeo: Padre Fábio de Melo é acusado de maltratar equipe de reportagem

O padre Fábio de Melo está sendo acusado de maltratar a equipe do PodCast do Sebá durante um show na cidade de Canapi (AL). No vídeo, que roda as redes sociais, é possível ver o momento em que o repórter se aproxima para fazer uma entrevista com o sacerdote.

Em um primeiro momento, ele passa pelo jornalista e vai a uma mesa com alimentos. Ao ver que o profissional se aproximava, Melo disse que não teria voz para conversar com a equipe. “Você percebeu que é só falar e eu começo a tossir e eu tenho que cantar”, disse ele. Entretanto, o rapaz afirmou que respeitaria o momento e que o papo seria rápido.

O sacerdote permaneceu ao lado do repórter, que pediu para que ele mandasse uma mensagem para uma seguidora que tinha acabado de perder um filho. Fábio de Melo o cumprimentou e conversou com a moça. Por fim, o comunicador pede que ele mande um alô aos espectadores do PodCast do Sebá e ele manda um “abraço”.

Nas redes sociais, muitas pessoas dividiram opiniões sobre o vídeo. “Maltratar não, agora grosseiro ele foi muito”, disse uma pessoa. “Só pararem de tratar os padres como celebridades”, criticou outra.

Entretanto, diversos usuários ressaltaram o fato de Melo ter explicado, ainda no início, que ficaria sem voz. “Ele deixou claro que estava sem voz e nervoso com isso e ainda sim não respeitaram”, analisou um terceiro.

Fonte: Metrópoles