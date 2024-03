Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia construção de espaço para esportes radicais

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou nesta quinta-feira, 14, para os praticantes, um projeto que promete transformar a cidade em um polo para os amantes dos esportes radicais. Com um investimento de R$ 1,2 milhão proveniente de uma emenda da ex-deputada Perpetua Almeida, a prefeitura vai construir um espaço dedicado à prática de diversas modalidades, desde o paramotor até o ciclismo de alta performance. O projeto foi apresentado pelo Prefeito Zequinha Lima em seu gabinete durante encontro com grupos e associações locais ligados ao paramotor, paratrike, ciclismo radical, aeromodelismo e outras atividades do gênero.

O projeto contempla a construção de uma praça de esportes radicais em uma área de 10 mil metros quadrados localizado no Cinturão Verde. Uma das novidades é a inclusão de uma pista de Pump Track, uma das primeiras do estado do Acre, que promete atrair tanto praticantes de bike quanto de patins e patinetes, além de entusiastas do skate. A pista proporcionará um ambiente para a prática de manobras e acrobacias, valorizando os praticantes de esportes radicais no cenário esportivo local.O espaço contará com estruturas específicas para cada modalidade, como áreas de decolagem e manutenção para aeromodelos e paramotores, bem como quiosques equipados com churrasqueiras, visando proporcionar momentos de lazer e convívio para os praticantes e suas famílias.

João Sandin, um dos representantes do aeromodelismo, expressou sua satisfação com o projeto, destacando o ganho significativo em termos de espaço e estrutura para a prática dessas atividades. Ele ressaltou que, durante anos, os praticantes precisaram se contentar com espaços improvisados, muitas vezes colocando em risco a segurança tanto dos praticantes quanto da população em geral.

“Agora, com esse projeto, teremos um espaço completo que atende todas as áreas dos esportes radicais, proporcionando não apenas um local seguro para a prática, mas também incentivando o desenvolvimento e a popularização dessas modalidades”, afirmou Sandin.

Carlos Sampaio, representando os praticantes de Paratrike, enfatizou a importância do projeto ao possibilitar a integração de modalidades esportivas que anteriormente estavam isoladas. ” Com esse projeto é uma virada de página para a prática de todos e de qualquer esporte radicais. Contempla o pessoal da bicicleta que não tem um espaço digno, que fica às vezes até na marginalidade, fazendo as manobras, que é uma prática bonita, porém, desde que seja feita com responsabilidade, não em via pública, mas em área segura”.

O prefeito Zequinha destacou os desafios enfrentados para adquirir o terreno onde será construído o espaço esportivo, ressaltando o esforço conjunto da sua equipe para superar essas dificuldades. “Conseguimos essa terra em uma região que não é muito movimentada. No máximo em junho o dinheiro já está liberado. Será um espaço pronto para a prática dos esportes de forma organizada, de forma disciplinada. As pessoas vão olhar para vocês com outros olhos. Não vão mais ter aquela percepção que tinha do esporte que vocês praticam”, concluiu.