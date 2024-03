Bairro 6 de Agosto registra mais um desbarrancamento e parte do Quintal do Oswaldo desaba

Novos incidentes de Deus arrancamento foram registrados na madrugada desta sexta (15) em Rio Branco. No bairro Seis de Agosto, parte do restaurante Quintal do Osvaldo caiu. O proprietário do espaço, Osvaldo Gomes, usou as redes sociais para mostrar o desbarrancamento do local.

O proprietário conseguiu registrar em vídeo a queda de parte de uma área de terra onde estava plantando bambu. Gomes lamenta o episódio. “Eu acho graça porque meu coração ainda está forte”, descreveu. Não há data definida para reabertura do restaurante.

Com a vazante do Rio Acre, Oswaldo e algumas pessoas da comunidade da Seis de Agosto trabalham para amenizar os danos causados pela enchente.

Os problemas no bairro Seis de Agosto ocorrem um dia após situações semelhantes terem ocorrido no bairro Cidade Nova nesta quinta-feira (14). Casas, carros e até um caminhão foram “engolidos” pelo barranco na comunidade.

Com informações de ac24horas.com