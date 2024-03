O presidente nacional do partido Progressista, Ciro Nogueira, anunciou apoio ao candidato Alysson Bestene na corrida para a prefeitura da Capital. Nogueira também confirmou a alocação de recursos para a campanha, que serão distribuídos pela Executiva Estadual a todos os candidatos do partido nos demais municípios.

Adicionalmente, os deputados federais receberão uma cota extra destinada às suas bases eleitorais. A decisão foi tomada em Brasília, em uma reunião que contou com a presença da vice-governadora, Mailza Assis; dos deputados federais Socorro Neri (presidente da Executiva Municipal), Gehlen Diniz e Zezinho Barbary, e do dirigente partidário Livio Veras.

O encontro focou em estratégias de campanha e na alocação de recursos, reforçando o compromisso do partido Progressista com seus candidatos e com a vitória nas próximas eleições municipais. “Esta decisão reflete a unidade e os esforços conjuntos do partido”, disse a deputada federal Socorro Neri.

“Lealdade é um presente caro, não espere de pessoas baratas”. (Provérbio indiano)

. “Pessoa barata” não é o caixeiro-viajante Gregor Samsa do Franz Kafka, metamorfoseado em um inseto gigante; é o falso (a), o sem valor, mas que tem preço.

. A bem da verdade, como se dizia antigamente, lealdade em política é algo que não existe.

. O que se vê são conveniências, o utilitarismo, venalidades!

. “O Alysson é uma pessoa e não um brinquedo, companheiros”!

. Disseste bem, Macunaíma!

. “Um homem precisa ter lado, ter posição; admiro o Jorge Viana por isso; o Lula condenado e preso por vários juízes e ele nunca o abandonou”. (Marcio Bittar, justificando sua lealdade ao ex-presidente Bolsonaro)

. A propósito, não há, no Acre, ninguém mais leal a Jair Bolsonaro e fiel às suas convicções liberais e conservadoras do que Marcio Bittar.

. Quando se trata disso, é inflexível!

. Bem lembrado, tem gente que acha que o presidente da Apex, Jorge Viana, parou no tempo.

. Ele agora trabalha na área econômica em favor do país, dos negócios e do desenvolvimento.

. É natural que sua visão de mundo seja mais abrangente!

. Não é mais o menino do PT. É um homem de Brasil, ao lado do Lula na condução do governo e suas ações.

. A questão é e sempre será:

. Quando a alma não é pequena, tudo vale a pena!

. A concorrência da bancada federal para ver quem faz mais pelo Acre é bastante saudável; são recursos voando para todos os lados.

. O abraço de hoje vai para quem, Macunaíma?!

. Ricardo Araújo, do Dnit! O rapaz é bom!

. Bom dia!