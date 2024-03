Brasileia deve apresentar PL para isentar do IPTU atingidos pela enchente

A Prefeitura de Brasileia deve apresentar, nos próximos dias, um Projeto de Lei na Câmara de Vereadores para isentar os moradores da cidade que moram em áreas vulneráveis à ação do Rio Acre do pagamento do IPTU.

A gestão declarou que aguarda apenas o retorno dos trabalhos na Câmara de Vereadores para que o PL seja apresentado. Conforme levantamento da prefeitura, cerca de 500 comércios foram afetados pela enchente.

Um deles, o empresário Francisco Moreira Neto, proprietário da Pousada do Moreira e do restaurante Aconchego da Floresta, foi um dos que teve prejuízo com a alagação e aguarda pelo benefício.

“O empresariado está ansioso por essa prorrogação que se faz necessária neste momento. O movimento do comércio diminuiu. Nós temos funcionários. Temos que honrar nossos compromissos”, disse Moreira.

Fonte: ac24horas.com/Edinho Levy – Estagiário