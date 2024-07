Em Pauini, PC e PM prendem membro de organização criminosa do Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, na quarta-feira (24/07), a Operação Colmeia e cumpriu mandado de prisão definitiva de Fabrício Souza da Silva, 27, conhecido como “Pato”. A prisão ocorreu no bairro Portelinha, no município.

Conforme policiais civis da 63ª DIP, o homem é membro de uma organização criminosa do estado do Acre e estava sendo investigado, há mais de três meses, por tráfico de drogas e associação criminosa.

Segundo os policiais civis, Fabrício transportava drogas para Pauini, onde ele também recrutava novas pessoas para a organização criminosa. Durante a abordagem policial, no momento de sua prisão, ele chegou até a se apresentar com o nome de outra pessoa.

Fabrício Souza da Silva foi condenado por nove anos e oito meses por tráfico de drogas e associação criminosa. Ele ficará à disposição da Justiça.