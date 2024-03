Vídeo: motorista de aplicativo agride passageira na Bahia

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o motorista de aplicativo Ícaro Vinícius de Jesus agrediu com socos uma passageira no domingo, 10, em Salvador, Bahia. A motivação do crime teria sido a recusa da mulher de pagar a corrida antecipadamente.

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que o homem parou o carro no meio da rua, desembarcou, e começou a desferir socos contra a mulher.

O motorista foi identificado pela Polícia Civil e contou que havia sido ameaçado. Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal na 13ª DT/Cajazeiras (Delegacia Territorial) e as testemunhas estão sendo ouvidas para apuração, assim como a passageira e Ícaro.

A corrida foi solicitada por meio do aplicativo In Drive, no qual é permitido firmar acordos para que a corrida seja paga antes, durante ou depois do percurso. A plataforma informou que bloqueou o motorista após o ocorrido.

Toda a ação foi registrada pelo influenciador digital baiano Sazaki Danone, que também é motorista de aplicativo e passou a seguir o carro após notar uma movimentação estranha.

Veja o vídeo:

Motorista de aplicativo agride passageira em Cajazeiras. pic.twitter.com/tz4e9NRej9 — Portal do Casé (@portal_case) March 11, 2024

Fonte: IstoÉ