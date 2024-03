Filipe Ret ignora fã e gera revolta de alguns seguidores na web. Entenda

Uma fã do cantor Filipe Ret deu a sorte de encontrar seu ídolo em um shopping e logo pediu para tirar uma foto com ele. Porém, a garota se surpreendeu ao ser completamente ignorada pelo músico.

Uma pessoa que estava vendo toda a situação decidiu filmar a atitude do cantor e a reação da fã, que parecia não saber muito bem o que fazer após ser ignorada.

“Ele é desumilde, não quer tirar foto com ela”, repetia a pessoa que estava filmando. Mesmo com os comentários, Filipe Ret, que estava na companhia da namorada, Agatha Sá, continuou fingindo que não ouvia e manteve o olhar fixo no celular, enquanto a fã ria envergonhada para a câmera.

Na web, muitos internautas criticaram a postura do artista. “Deveria era agradecer, se tá onde tá é por causa dos fãs!!!”, disse um usuário do Instagram; “2 reais ou humilhação misteriosa?”, ironizou outro; “Eu era fã dele”, afirmou uma terceira.

O cantor ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Veja o vídeo

Fonte: IstoÉ