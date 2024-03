Fã cai em golpe e transfere R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr.

Uma diarista de 47 anos caiu em um golpe após trocar mensagens com alguém que a fez acreditar ser o cantor Fábio Jr., de quem ela é fã. Maria Aparecida do Nascimento atendeu ao pedido da pessoa do outro lado da tela e fez uma transferência no valor de R$ 2,5 mil. O caso, que aconteceu em São Paulo, está sob investigação da polícia.

Durante duas semanas, vítima e golpista trocaram mensagens via rede social. E, uma dessa, o golpista enviou imagem do cantor com um cachorro e disse que estava se divorciando, Para isso, ele precisava de dinheiro para pagar advogado.

Depois de ganhar a confiança da vítima, o golpista alegou dificuldades financeiras e pediu dinheiro emprestado a ela. O “artista” teria prometido que ficaria com a vítima após a separação.

Em um dos trechos da conversa, Maria Aparecida sugere que ele venda algum bem ou realize um bazar com suas roupas, mas ele alegou que tudo estava bloqueado e que poderia gerar repercussão.

A vítima acabou convencida a dar o dinheiro e iniciou a transferência. Ela achou estranho o fato de o beneficiário estar em nome de outra pessoa, mas acabou finalizando a operação assim mesmo. Após isso, ela não conseguiu mais contato com o “artista”.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que estão sendo realizadas diligências para esclarecer os fatos e identificar o autor do crime.

Veja:

E os bandido que se passaram pelo FABIO JUNIOR FALIDO e conseguiram arrancar R$ 2.500 de uma fã?https://t.co/FnUqCgs0TL pic.twitter.com/pQjZlhBujC — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) March 11, 2024

Fonte: Metrópoles