Cumprindo uma das missões do governo do Estado, a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) busca fomentar o turismo no Acre, mostrando o valor e potencial cultural da região, expandindo os horizontes de moradores das demais regiões do Brasil e até mesmo do mundo.

Frente a essa realidade, o governo do Acre apoia mais uma experiência única, como a do Centro Huwã Karu Yuxibu, de 22 a 31 de março, em Rio Branco, no km 36 da Transacreana. Sob a liderança de Mapu Huni Kuin, a vivência espiritual é uma oferta de etnoturismo, proporcionando um aprofundamento de perto na vida, costumes e cultura de um determinado povo.

O Centro Huwã Karu Yuxibu está localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé São Francisco, na zona rural de Rio Branco, e foi

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), os indígenas Huni Kuin, também conhecidos como Kaxinawá, habitam a fronteira brasileira-peruana na Amazônia ocidental. No Brasil, eles vivem no Acre e sul do Amazonas, tendo aldeias nas regiões do Alto Juruá, Purus e no Vale do Javari.

“Nosso etnoturismo tem crescido e o governo do Acre apoia essa expansão. Incluímos 23 festivais indígenas no calendário estadual, proporcionando aos acreanos uma experiência próxima à capital. Este festival destaca a importância de respeitar, preservar e valorizar as culturas tradicionais, gerando benefícios econômicos e sociais para o estado e as comunidades envolvidas”, afirmou Marcelo Messias, titular da Sete.

Este ano, pela primeira vez, o Estado incluiu 23 festivais indígenas no calendário oficial de eventos, provendo apoio e estrutura a todos os eventos para fortalecer a economia e o etnoturismo na região. Além disso, outro ponto importante é fazer com que os recursos cheguem até as terras indígenas de fato e de direito.