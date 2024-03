MPAC aguarda perícia e avalia danos ao patrimônio público em rotatória

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente, acompanha o caso de um dentista que, no último domingo (10), divulgou um vídeo promovendo uma “caçada” a um prêmio de R$ 2 mil, que teria sido escondido em uma rotatória localizada na estrada do Calafate.

A ação, que repercutiu nas redes sociais, levou diversas pessoas ao local, provocando possíveis danos à estrutura da rotatória e colocando em risco a segurança dos participantes. De acordo com sites de notícias locais, pessoas que se dirigiram à rotatória chegaram a cavar buracos, puxar fiações de iluminação pública e deslocar meios-fios em busca do prêmio.

O MPAC aguarda a conclusão da perícia realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) na rotatória. “Se houver elementos, o MPAC irá formalizar uma denúncia criminal e ajuizar uma ação civil pública pedindo a indenização pelo dano causado”, destacou o promotor de Justiça titula