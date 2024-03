Mostra de Cinema e Direitos Humanos começa nesta segunda (11) em Rio Branco

Com o tsema “Vencer o ódio, semear horizontes”, a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humano chega a todas as capitais do Brasil entre os dias 11 e 22 de março. Em Rio Branco, a mostra ocorre no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac, com cerimônia de abertura e apresentação do filme “Nas asas da Pan Am”, às 18h desta segunda-feira.

A mostra é realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Ministério da Cultura (MinC), com produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Durante o evento, inteiramente gratuito, serão exibidos 18 filmes nacionais realizados por profissionais escolhidos por terem relação direta com os problemas abordados nas produções. A mostra irá promover debates sobre temas como prevenção e combate à tortura e ao genocídio, democracia e enfrentamento ao extremismo, direito à participação política, segurança, diversidade religiosa, memória, verdade, saúde mental, cultura e educação.

assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do MDHC, Letícia Cesarino, exalta o relançamento da Mostra como um momento de retomada da agenda de cultura e direitos humanos no Brasil. “A Mostra é uma das nossas ações mais tradicionais e, em termos orçamentários, a maior”, enfatizou.

As edições anteriores do evento ocorreram entre 2006 e 2018 e foram descontinuadas em 2018. “A Mostra permite que conteúdos e ensinamentos sobre direitos humanos cheguem ao país inteiro e a diversos segmentos de público, em linguagem acessível, diversificada e atrativa. Além disso, une os dois eixos da nossa assessoria: educação e cultura para a paz, com respeito à diferença; e a valorização da democracia”, explicou Cesarino.

