O Peru está especialmente animado com a implementação de uma nova rota comercial e turística envolvendo o país e e Estados brasileiros, incluindo o Acre. A manifestação, segundo o Ministério do Planejamento, foi feita na segunda fase do projeto de Integração Sul-Americana, que ganhou forte impulso durante a Assembleia Anual dos Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que terminou neste domingo (10), em Punta Cana, República Dominicana.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a delegação brasileira apresentaram e debateram as cinco rotas de integração em reuniões bilaterais ou trilaterais com sete ministros da região: Argentina, Peru, Equador, Colômbia, Uruguai, Chile e Paraguai.

O ministro de Finanças e Economia do Peru, José Arista Arbildo, além de mostrar entusiasmo pela Rota 3 (com múltiplas saídas do Brasil, via Acre e Rondônia pelo Peru, e Mato Grosso, via Bolívia). mencionou também uma saída hidroviária pela Rota 2, que também pode desembocar no Porto de Pucalpa, no norte do Peru, mas estimulou muito o Porto de Chancay, que está sendo construído pela iniciativa privada e pretende reduzir para cerca de 15 dias o tempo de transporte de mercadorias entre o continente sul-americano e a Ásia. No final da tarde de sábado, ocorreram as bilaterais com a ministra da Economia do Uruguai, Azucena Arbeleche; com o ministro da Fazenda do Chile, Mário Marcel.

