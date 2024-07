Vídeo: Murilo Huff dá “soco” em Gustavo Mioto durante show em Brasília

Errei, fui moleque! O cantor Murilo Huff deu um soco, sem querer, em Gustavo Mioto durante um show no Na Praia, em Brasília, no último domingo (21/7).

Em vídeos que circulam nas redes, Mioto e Huff aparecem lado a lado no palco, quando Murilo atinge o braço do colega com um soco.

Murilo logo abraça Gustavo, que passa mão no local atingido pelo soco. A situação parece não ter passado de um acidente, e os dois seguiram com a apresentação.

No Instagram do jornalista Leo Dias, Huff brincou com a situação: “Só pra ele ficar esperto”. Em resposta, Mioto disse: “Belezaaaa… luvinha quarta-feira.”

Veja o vídeo: