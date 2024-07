Vídeo mostra GCM aposentado atirando em funkeiro e amigos na calçada

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento (assista abaixo) em o cantor de funk Jonas de Sousa, de 29 anos, conhecido como MC Joninhas, e dois amigos foram baleados diversas vezes pelo guarda civil metropolitano (GCM) aposentado Jorge Joaquim Nascimento, de 63 anos, na noite da última segunda-feira (22/7) no bairro cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

Conforme revelado pelo Metrópoles, no momento dos disparos, Jonas e seus amigos voltavam de uma partida de futebol. Anderson Lima, 25, está em coma, após ser ferido com quatro tiros. Jonas está internado, em observação. O GCM aposentado disse à polícia ter suspeitado que as vítimas estariam envolvidas em um assalto.

Nas imagens, é possível ver o grupo de amigos conversando na calçada. O guarda chega atirando, sem qualquer oportunidade de reação para os jovens.

Assista:

Futebol

O irmão do MC, o embalador Jonathan de Sousa, 30, afirmou ao Metrópoles que aguardava, em frente ao condomínio onde ambos moram, Joninhas voltar de uma quadra de futebol do bairro, onde costuma jogar.

“Ele estava com uma moto e eu precisava dela, para ir à academia. Fiquei esperando em frente ao prédio e vi o carro do guarda passando e parando na esquina”.

O MC e seu amigo chegaram na sequência, cada qual em uma moto, parando-as em frente ao condomínio.

“Do nada, o GCM desceu do carro, a uns metros de distância, e começou a atirar, sem motivo nenhum. Só me abaixei e corri”, relembra Jonathan.

O irmão dele foi ferido no joelho esquerdo, de acordo com o embalador, e Anderson ficou caído na rua, ainda consciente, baleado quatro vezes. O guarda aposentado saiu do local logo em seguida.

Anderson foi levado por familiares com um carro, em estado grave, para o Hospital Pedreira. Ele está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em coma induzido, após ser submetido a uma cirurgia.

Ferido no joelho, o MC também segue internado, em observação, após ser submetido a um procedimento cirúrgico no Hospital Grajaú.

Versão do GCM

Em depoimento à Polícia Civil, o GCM aposentado afirmou ser dono de um mercadinho próximo ao local onde feriu as vítimas. Ele fechou o comércio, por volta das 21h, e foi de carro para casa, acompanhado pela esposa, no mesmo condomínio onde o MC também mora.

“Ao se aproximar do portão escutou por diversas vezes ‘assalto, assalto’, visualizando três motocicletas no portão de seu condomínio”, aponta documento policial.

Ele então, ainda segundo o depoimento, foi com seu carro alguns metros adiante, desembarcou, e deu “alguns disparos de arma de fogo” em direção aos amigos que conversavam.

O guarda acrescentou que teria visto um dos alvos dos tiros armado e que, por isso, se afastou do local “por temer por sua segurança”.

Nenhuma arma foi encontrada no local. Somente a usada pelo GCM aposentado foi apreendida pela polícia.