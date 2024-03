Entenda os boatos sobre morte do jogador Daniel Alves na prisão

Na noite de sábado, 09/03, o jogador de futebol Daniel Alves virou assunto nas redes sociais após boatos de que ele teria morrido. O famoso está na prisão da Espanha depois de ter sido condenado por estupro de uma mulher em uma boate.

Um internauta noticiou que Daniel teria tirado a própria vida na prisão. O assunto repercutiu nas redes sociais rapidamente, porém a equipe dele desmentiu.

O jornalista Marcelo Becler, da TNT Sports, informou que a equipe de assessoria de imprensa de Daniel Alves negou os rumores. “Assessoria de imprensa do Daniel Alves, após contato com a advogada do ex-jogador, desmente o boato veiculado esta noite”, disse ele.

Irmão de Daniel Alves se pronuncia

Após a repercussão, Ney Alves, irmão de Daniel, quebrou o silêncio e se pronunciou. “Quanta crueldade do ser humano, quanta crueldade. Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino, (para) fazer o quê, só eles sabem… Vocês já condenaram o cara, não basta? O cara tá preso. Agora, maior loucura aqui, vocês querem a morte, desejar, ver meu irmão morto. Como assim? Quanta crueldade é essa? Meu pai tem mais de 70 anos. Minha mãe, mais de 60. Vocês não têm família, não? Essas páginas que ficam espalhando essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês”, disse ele.

Fonte: Terra