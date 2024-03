Como é o prédio onde Roberto Carlos mora desde 1980 em bairro calmo do Rio

Tchauzinho: Roberto Carlos costuma aparecer na varanda para acenar aos fãs no dia de seu aniversário Foto: JC Pereira e Dan Delmiro / AgNews

Roberto Carlos poderia comprar o imóvel mais caro do Rio de Janeiro, na orla do Leblon, avaliado em R$ 65 milhões, mas prefere continuar a morar na cobertura negociada em 1980 em um canto bucólico da Urca, longe da agitação de Copacabana e Ipanema.

Ali, no Edifício Golden Bay, de apenas cinco andares, o ‘rei’ montou seu palácio tríplex com vista privilegiada da Baía de Guanabara. É onde passa a maior parte do tempo.

Acorda tarde, almoça e por volta de 17h segue para seu estúdio, a 5 minutos de casa, na Avenida São Sebastião, onde estuda, compõe e grava. Volta ao apartamento por volta de 21h. Gosta de assistir à novela da Globo.

Vai à missa toda semana. Uma das igrejas preferidas fica a poucos passos de seu prédio, na mesma calçada, a Nossa Senhora do Brasil, construída em 1933.

Além da cobertura duplex com quatro suítes e piscina, o cantor possui outro apartamento no prédio, onde morava sua mãe, dona Laura, falecida aos 96 anos em abril de 2010.

Endereço conhecido dos fãs, o Golden Bay é fotografado por turistas que vão ao local na esperança de ver o ídolo romântico. As aparições de Roberto Carlos na varanda são raras. Geralmente, apenas no dia do aniversário, 19 de abril, quando acena aos admiradores aglomerados a fim de parabenizá-lo.

Prestes a completar 83 anos, ele mantém o mistério a respeito da namorada. Ninguém da imprensa descobriu a identidade da nova companheira. Avesso à exposição da intimidade, o artista quer viver sua paixão em paz.

Fonte: Terra