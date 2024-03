Atacante faz ‘cavalgada’ em adversário em lance bizarro; veja vídeo

Um lance bizarro atraiu os holofotes no jogo entre Baraúnas e América-RN, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. Aos 28 minutos da etapa final, o atacante Léo Bahia fez uma tentativa de travar a bola com o zagueiro Rafael Jansen, subiu nas costas do adversário e “cavalgou”.

O episódio na Arena das Dunas causou irritação ao jogador do América, que deu um empurrão no atacante. Assim, deu-se início a uma confusão generalizada. O árbitro Alciney Santos de Araújo não quis saber de conversa e aplicou cartão vermelho aos dois atletas.

Houve repercussão em tom de brincadeira nas redes sociais. “Vai no cavalinho” e “Segura, peão” foram algumas das zoações escritas por torcedores. Além disso, perfis de futebol e humor também fizeram o compartilhamento do lance.

Veja o vídeo:

