Vídeo: criminoso mais procurado do ES é encontrado dentro de parede

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o criminoso mais procurado do estado nesta sexta-feira, 8. Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, estava escondido em um fundo falso de uma parede dentro da casa de um familiar. A prisão ocorreu no bairro Bonfim, em Vitória.

De acordo com as autoridades, o fundo falso era aberto de forma eletrônica. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, é possível ver agentes quebrando a parede para chegar ao criminoso.

Veja o vídeo:

Ainda segundo a polícia, Marujo é um traficante, chefe de uma organização criminosa. Durante a operação foram apreendidos uma arma de fogo, rádios comunicadores, um balão de oxigênio e munições.

“Por isso que ele conseguiu ficar tanto tempo assim foragido, era um esconderijo bem engenhoso mesmo”, afirmou o delegado da PCES, Romualdo Gianordoli. “A gente tinha certeza que ele ia estar ali”, ressaltou o agente ao enaltecer o trabalho de inteligência da polícia.

