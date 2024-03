Farmácias Vivas: edital para produção de medicamentos fitoterápicos no SUS está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições, até 19 de abril, para gestores que queiram estruturar unidades de Farmácias Vivas no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil, com investimento de R$ 5,5 milhões do Governo Federal. Podem participar do processo seletivo as secretarias municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que atendam às exigências do edital, disponível no site do Ministério da Saúde. Para acessar, clique aqui.

As Farmácias Vivas realizam as etapas de cultivo, coleta, processamento, armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos de plantas medicinais e fitoterápicos, que são disponibilizados na Atenção Primária para todos os usuários do SUS. Elas estão incluídas no âmbito da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criada em 2006, “com o objetivo geral de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”.

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado final da seleção dos projetos será divulgado até o dia 13 de maio, e a publicação da Portaria de Habilitação dos municípios e estados selecionados será a partir de 27 de maio no Diário Oficial da União (DOU).