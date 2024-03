Ana Maria Braga surpreende ao relatar experiência com maconha ao vivo em telejornal

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores da GloboNews na tarde desta quarta-feira, 6. De férias do Mais Você (Globo), a loira fez uma participação ao vivo no telejornal GloboNews Mais e falou sobre o uso da maconha nos Estados Unidos.

A comunicadora estava ao lado de Guga Chacra nos estúdios da Globo em Nova York. “Ela veio rapidinho aqui porque a gente estava falando de maconha”, disse o jornalista, se referindo às reportagens sobre o julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a descriminalização do entorpecente no Brasil.

Ana Maria Braga está em viagem de motorhome pelos Estados Unidos, onde o consumo da erva é legalizado em 23 dos 50 estados, com uma indústria lucrativa de cannabis. “Eu viajei da costa oeste, depois para costa leste, e o único cheiro permanente que senti aqui foi da maconha”, revelou Ana Maria.

“Aqui em Nova York, eu esperava o cheirinho de castanha queimada [iguaria vendida pelas ruas da cidade], ainda mais com o frio de agora. Agora nas calças, nas lojas, não tem lugar: tudo têm cheiro de maconha”, acrescentou. “É assim mesmo, a gente vê mais gente fumando maconha do que cigarro”, concordou Chacra.

A apresentadora ainda revelou que não se sente bem com a erva. “É o cheiro que comanda, a gente fica até meio tonta, eu não me sinto bem com maconha. Não sou consumidora, mas fumei [tabaco] por muitos anos”, finalizou ela.

Fonte: IstoÉ