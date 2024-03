Efeito sanfona: como evitar ganhar e perder peso com frequência

Não é difícil encontrar alguém que reclame de emagrecer e engordar com frequência. Esse é o famoso efeito sanfona. Seja para caber na roupa de casamento, ou mesmo por questões sazonais (leia-se: chegada do Verão), a sanfona está sempre abrindo e fechando.

Mas, apesar dos resultados que podem ser alcançados para os objetivos traçados, o efeito sanfona pode ser extremamente prejudicial à saúde. O processo pode ter impactos negativos no metabolismo, saúde do coração e até no bem-estar emocional, pela falta de estabilidade do corpo.

Como evitar

Para evitar o indesejado efeito sanfona, a nutricionista esportiva na Clínica Soloh de Nutrição, Renata Brasil, recomenda que hábitos saudáveis sejam sempre mantidos e programados, para evitar voltar ao ciclo vicioso. “Todo o processo é um hábito. Não existe um fim, é preciso manter boa alimentação e atividade física sempre (…) Sempre vão ter festas, viagens e etc. Mas quando programamos o antes e o depois, conseguimos minimizar os danos”, diz.

Um dos principais responsáveis pelo efeito sanfona é a má alimentação, uma vez que leva a ganhos de peso. Além disso, de acordo com a nutricionista, a ingestão de alimentos pobres em nutrientes pode fazer com que o corpo busque comidas açucaradas para compensar a falta das substâncias que o corpo realmente precisa. “É importante também incluir mais fibras na alimentação para aumentar a sensação de saciedade, assim como incluir pequenos lanches ao longo do dia, para evitar grandes escapulidas ao final do dia”, explica.

O biomédico mineiro mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, afirma que evitar o efeito sanfona é essencial para a saúde geral e não apenas para a estética da pessoa, e defende que chegar ao resultado desejado depende de três principais fatores. “A tríade composta por alimentação saudável, atividade física regular e tratamentos corporais estéticos desempenha um papel fundamental na obtenção e manutenção de melhorias corporais”, diz.

Tratamentos estéticos

De acordo com Martins, os procedimentos estéticos podem complementar os esforços, ao tratarem áreas específicas do corpo e melhorarem a aparência da pele. O especialista diz que procedimentos como drenagem linfática, massagens modeladoras, carboxiterapia, enzimas, bioestimuladores corporais, Ultraformer III, radiofrequência e tratamentos a laser podem ajudar a reduzir a celulite, firmar a pele e melhorar o contorno corporal.

“Quando combinados com uma dieta saudável e exercícios regulares, esses tratamentos podem potencializar os resultados estéticos desejados e contribuir para uma maior satisfação corporal”, afirma. O especialista reforça, porém, que os tratamentos estéticos devem ter acompanhamento personalizado de especialistas da área e de profissionais da saúde e bem-estar.

Problemas de saúde podem contribuir com o efeito sanfona

Além dos hábitos alimentares, é sempre importante consultar um especialista, uma vez que o efeito sanfona pode estar relacionado a outros problemas de saúde, segundo a nutricionista Renata Brasil. “Para frear o efeito sanfona é preciso ficar atento a algumas questões que são fisiológicas, como, por exemplo, alguns desequilíbrios hormonais, o que é muito comum, principalmente nas mulheres”, afirma.

Fonte: Terra